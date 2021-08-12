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AK Partili Yazıcı: Kimlik üzerinden kışkırtmak insanlık suçudur

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesi ve ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:37
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplumu etnik kimlik üzerinden kışkırtmanın, karşı karşıya getirmeye çalışmanın insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Yazıcı, Twitter hesabından, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesi ve ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin herkesi derinden üzdüğünü belirten Yazıcı, Yalçın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Hukukta en temel ilkelerden birinin "suçun ve cezanın şahsiliği" ilkesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu hadisede de fail/failler hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toplumu etnik kimlik üzerinden kışkırtmak, karşı karşıya getirmeye çalışmak bir insanlık suçudur. Provokasyonların tek bir hedefi vardır birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimizdir. Milletimize düşen sığınmacı düşmanlığı üzerinden yapılan provokasyonlara geçit vermemek, kardeşlik iklimimize zarar veren olaylar karşısında aklıselimle ve sağduyulu bir şekilde hareket etmektir."

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