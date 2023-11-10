AK Partili Yegin: Kimse bize yerel yönetim öğretmeye kalkmasın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"



MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından devletin tüm imkanlarının bölgeye sevk edildiğini söyledi.

"Yerinde Dönüşüm Projesi"ni önemli bulduklarını dile getiren Ersoy, verilecek hibe ve kredilerin depremzedelere destek sağlayacağını vurguladı.

Ersoy, "Devletimizle ve milletimizle el ele vererek deprem bölgesini ayağa kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalara MHP olarak destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

"KİMSE BİZE YEREL YÖNETİM ÖĞRETMEYE KALKMASIN"



AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, şehirler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldıran bir anlayışı benimsediklerini kaydetti.

Türkiye genelinde hava kirliliğini ölçen sistemin kurulduğunu anlatan Yegin, 145 atık su tesisi sayısının 1209'a yükseldiğini belirtti.

TOKİ'nin 39 yıllık tarihi olduğuna işaret eden Yegin, şöyle konuştu:

"39 yıllık tarihin 18 yılı AK Parti döneminin öncesinde, 21 yılı AK Parti döneminde geçmiş. 39 yıllık tarihinin 18 yılında 44 bin 500 konut üretmiş, 21 yılda 1 milyon 270 bin konut üretmiş. Bugün toplamda 1 milyon 313 binin üzerinde konutu üretmiş TOKİ idaresiyle karşı karşıyayız. Otomatik Meteorolojik Gözlem Sistemi'nin 30'dan 2050'ye çıkarıldığı bir ülkede, hava tahminlerinin günler öncesinden sosyal medyada, haberlerde duyurulduğu Türkiye'de, 'kar yağacak, şehirlerin yolları karla kapanacak' diye uyarıların yapıldığı ülkede, yağan karı tuzlamak yerine, büyükelçilerle yediği balığı tuzlamayı tercih eden bir anlayışla yönetilen belediyelerin olduğu yerde kimse bize yerel yönetim öğretmeye kalkmasın."