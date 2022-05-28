İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2022 Cumartesi / 27 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,192
  • EURO
    17,4658
  • ALTIN
    965.283
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Yıldırım: Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur
Güncel

AK Partili Yıldırım: Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ata sporunun yaşatılması gerektiğini belirterek, 'Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur.' ifadelerini kullandı.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:02 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ata sporunun yaşatılması gerektiğini belirterek, Antalya'da Elmalı, Kumluca, Alanya ve Kaş'ın da güreşle yoluna devam ettiğini söyledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri, 60 başpehlivan, 70 başaltı olmak üzere 800'ü aşkın güreşçinin katılımıyla başladı.

Yıldırım, Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlere katılarak, pehlivanlara başarılar diledi. Pehlivanlarla parmakla tokalaşan Yıldırım, başpehlivanlık müsabakası için kura çekimini yaptı.

Güzel bir müsabaka olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Ata sporumuzu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Antalya'da Elmalı, Kumluca, Alanya'dan sonra Kaş da ata sporumuz güreşle yoluna devam ediyor. Büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var." dedi.

Pehlivanlarla esprili sohbet eden ve fotoğraf çekinen Yıldırım, güreşçileri "Haydi er meydanına" diyerek güreşe davet etti.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Recep Kara, İsmail Koç, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek ve Nedim Gürel'in de katıldığı güreşler, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinden oluştu.

Güreşçilerin mücadelesi akşam saatlerine kadar devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.