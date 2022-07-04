AK Partili Yıldırım: Özbekistan'daki gelişmeleri yakında takip ediyoruz

Yıldırım, sosyal medya hesabından, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Değerli dostum, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde ülkelerimizin refahı, birlik ve beraberliği için her zaman dayanışma içindeyiz. Olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."