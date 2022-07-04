İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8229
  • EURO
    17,5802
  • ALTIN
    977.069
  • BIST100
    2405.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Yıldırım: Özbekistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Güncel

AK Partili Yıldırım: Özbekistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Yıldırım, sosyal medya hesabından, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Değerli dostum, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde ülkelerimizin refahı, birlik ve beraberliği için her zaman dayanışma içindeyiz. Olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.