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AK Parti'liler Konya'da sevinç gösterisinde bulunuyor

Konya'da AK Parti'liler sevinç gösterisinde bulunuyor.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 01:36 - Güncelleme:
AK Parti'liler Konya'da sevinç gösterisinde bulunuyor
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından Konya'da AK Parti'liler, sevinç gösterisinde bulundu.

Kent merkezinde araçlarıyla sokak ve caddelerde araçlarıyla tur atan AK Parti'liler, kutlama yaptı. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan partililer, havai fişek atarak seçim sonucunu kutladı.

AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, seçim sonuçlarını parti önüne kurulan dev ekrandan takip ediyor.

İl Başkanı Hasan Angı, burada yaptığı açıklamada, Konya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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