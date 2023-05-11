Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde, önceki akşam CHP'li bir grubun, bir AVM yakınına açtıkları stantta seçim çalışması yürüten AK Partili gençlere saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, CHP'li grubun önce ellerindeki parke taşlarıyla AK Partili gençleri, ardından da AK Parti'nin seçim otobüsünü taşladıkları görüldü. Görüntülerde, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açan ve olaydan sonra gözaltına alınan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar da yer aldı. Bu arada Atar'ın kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafla sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdülhamit Gül, yaralı gençleri ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınayan Gül, "Ne olursa olsun bizim yolumuz sevgiden, hoşgörüden geçer. Seçimin bir demokrasi şöleni olduğuna inanıyoruz. Milletimiz gereken cevabı sandıkta verecek" dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise "Saldırıyı lanetliyorum. Seçimde yenileceğini hissetmeye başlayan muhalefetin çamur siyasetine karşı sabırlı olalım" dedi.

Sabah'ın haberine göre, CHP'lilerin saldırısına uğrayan AK Partili gençlerden Burak Bakar, "Kavga için geldikleri belliydi. Sakinlikle bekleyip çalışmalarımızı sürdürdük. Akşam servis otobüsüne binmeye başladık. Bu sırada CHP'liler su şişeleri ve bayrak sopalarıyla saldırdılar. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Ersin Atar, 'Bunların yaptığı yeter, birkaç tanesini öldüreyim' gibi cümleler kullandı. Belindeki silahı çıkarıp havaya 2 kez ateş etti. Polis araya girince otobüse bindik. Arkamızdan taşlarla saldırmaya devam ettiler" dedi. Saldırıda başından yaralanan AK Parti üyesi Yakup Beşe ise "Ellerinde ne varsa bize saldırdılar. Sürekli sahadayız, şimdiye kadar sesleri çıkmıyordu ama son 2-3 gündür yanımıza sokulup stant açıyorlardı. Cumhurbaşkanımız bizi arayıp halimizi sordu. 14 Mayıs'ta inşallah zafer yaşatacağız" dedi. Halil İbrahim Yüksek de "Sopalarla saldırdılar. Kolumda ciddi zedelenme var. 14 Mayıs'ta sandıkta derslerini vereceğiz" şeklinde konuştu.