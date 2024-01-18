AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayı kim olacak? Başkan Erdoğan bizzat duyuracak

AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı için geri sayım başladı.

AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi dahil 48 ilin başkan adayını bugün açıklayacak. Başkan Erdoğan, 9 askerimizin şehit olması nedeniyle ertelenen aday tanıtım töreninde, Ankara ve İzmir dahil 17'si büyükşehir 48 belediye başkan adayını tanıtacak.

AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı.

AK Parti kalan 7 ilde de MHP'nin adaylarını destekleyecek.

AK PARTİ'NİN ANKARA VE İZMİR ADAYI KİM OLACAK?



ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtımda en çok merak edilen ise Ankara ve İzmir adaylarının kimler olacağı.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.

SEÇİM BEYANNAMESİ AYRI BİR PROGRAMDA AÇIKLANACAK



AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.

Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.