AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Kurum: 31 Mart'ta yeniden diriliş başlayacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"Hepinizi saygı ile selamlıyorum. AK Parti il teşkilatına hoş geldiniz. Bu ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul'u arzuluyoruz. Şimdi sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aziz İstanbullular cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İBB adayı olarak ilan edildik. Böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başta sayın Bahçeli olmak üzere ittifakımız paydaşlarına teşekkür ediyorum. Canım anneme ve babama; sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı olan sayın Cumhurbaşkanımıza, dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimi rahmetle anıyorum.

İstanbul'a aday olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Mekke ve Medine'nin emanetleri var İstanbul'da. Saraybosna'nın yeşili, Endülüs'ün ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul bugünümüz, yarınımız. Bu derece kıymetli, özen gösterilmesi bir şehirde birlikte yaşıyoruz. Ecdadımızın yolunda, cumhuriyetten aldığımız güçle geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşın hanesinde olmaktır.

Yarın sabahtan itibaren İstanbullulara hedeflerimizi hep beraber anlatacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim. Tüm arkadaşlarımla birlikte bizi arayanlar he bir işin başında buldu. Ülkemizin şehircilikte hak ettiği noktaya gelmesi için 20 yıl boyunca ter döktük. Bakanlığımız boyunca ülkemizin dört bir yanında hizmetlerde bulunduk. Afetlerin ardından tüm insanımızla bir olduk, beraber olduk. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var. 7 tepesinde alın terimiz var. Biz iyi günde kötü günde teşkilatımızla İstanbulluların yanında olduk. Afetlerde milletimiz için kollarımızı sıvadık. Sosyal konutlar için sıvadık kollarımızı. Çocuklarımızın, gençlerimizin yarınları için kollarımızı sıvadık. Finanskent'i bu şehre kazandırdık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Hep çözüm tarafında olduk.

Farklı gündemler peşinde olmadık, bahanelerin arkasına sığınmadık. Mevcut belediye yönetiminin 5 yılda yaptığının katbekat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. 94 ruhu ile yeni eserleri İstanbul'a kazandıracağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız. İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip sözünde durmayan, İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla çalışacağız, gençlerle hareket edeceğiz. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konular için değil İstanbul için harcayacağız."