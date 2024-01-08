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Güncel

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum: 39 ilçede deprem çalışması yapacağız

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, '16 milyonla birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. 39 ilçede deprem çalışması yapacağız. Deprem riskini bertaraf edeceğiz. Tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız' dedi.

8 Ocak 2024 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum: 39 ilçede deprem çalışması yapacağız
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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Her seçim kampanyamızda Eyüpsultan'dan başlarız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tüm arkadaşlarımız bir seferberlik anlayışıyla büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarlar"

"Bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz. 39 ilçemizde deprem çalışmasını yapacağız. İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız."

"Tarih yarımadaya ayrı bir önem göstereceğiz. Tecrübelerimizle, birikimimizle, Fatih Belediye Başkanımızla olan uyumla birlikte tarihi yarımadamızı yeniden ihya edeceğiz."

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