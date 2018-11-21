'AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber’de açıklamalar yapan kurtulmuş, "İstanbul Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz." dedi.
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