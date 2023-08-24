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Güncel

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü Ankara'da yapılacak etkinlikle kutlanacak

AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlanacak. Binlerce partilinin katılacağı programın sloganı 'Biz henüz 22 yaşındayız' olarak belirlendi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap edecek.

24 Ağustos 2023 Perşembe 08:03 - Güncelleme:
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü Ankara'da yapılacak etkinlikle kutlanacak
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81 ilden AK Parti teşkilatları Ankara'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'deki olağanüstü büyük kongre öncesinde partililere seslenecek.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti 22'nci yaşını bugün kutlayacak.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ 24 AĞUSTOS'TA ATO CONGRESİUM'DA

İlk program AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek.

Akşam ise 22'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği yapılacak. Kuruluşundan bugüne parti içinde yer alan isimler, eski yeni bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleri ATO Congresium'da buluşacak.

SLOGAN "BİZ HENÜZ 22 YAŞINDAYIZ"

Kuruluş yıl dönümü programının sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olacak.

AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları kısa film gösterimi ile anlatılacak. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulanacak.

ERDOĞAN, KUTLAMA PROGRAMINDA PARTİLİLERE HİTAP EDECEK

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere de hitap edecek.

31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleri için mesajlar verecek. Mayıs seçimlerinde miting meydanlarına damga vuran seçim şarkıları da bu programda canlı performans ile sergilenecek.

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