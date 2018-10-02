AK Parti'nin sağlık alanındaki atılımları, ilaç sektöründe de etkili oldu

Sektörün yerli temsilcilerine verilen destekler ile geçtiğimiz yıl kullanılan her 100 kutu ilaçtan 80’inden fazlasını yerli ilaçlar oluşturdu. Son yıllarda sektöre yapılan değişikliklerle patent koruma süresi sona eren ilaçların eşdeğerlerinde yerli üretime geçildi.

1 milyar lirayı aştı

Bu kapsamda geçen yıl Türkiye’de 699 ilaç ruhsatının 577’si yerli firmalara verildi. Böylece 2016 yılında yüzde 75 olan yerli ilaç kullanım oranı geçtiğimiz yıl yüzde 80’i aştı. Destekler kapsamında Türkiye’den 21 yerli ilaç firması AB ülkelerine ruhsat başvurusunda bulundu. Geçen yıl sektörün yerli ilaç için yaptığı yatırım 1 milyar TL’yi aştı.

Bürokrasi azaldı

Verilen teşvikler ve bürokrasinin azaltılması neticesinde yerli firmalar, yeni molekül keşifleri ve ilaç geliştirme konusunda da yol kat edecek. 2023 yılına kadar ise yerli ilaç kullanım oranının yüzde 100’e ulaşması hedefleniyor.

(Akşam)