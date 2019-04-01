AK Parti'nin Şanlıurfa'da kayyum başarısı

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayları, olanaklarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı belirlenen ve bu nedenle kayyum atanan Şanlıurfa'daki 4 ilçe belediyesinden 3'ünü kazandı.

Kayyum atanan belediyelerin bulunduğu Şanlıurfa'nın Halfeti, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı. AK Parti'nin HDP'den aldığı belediyeler arasında en fazla fark Halfeti'de görüldü.

AK Parti, yaklaşık 30 yıldır HDP ve CHP'nin kazandığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da memleketi olan Halfeti'de belediye başkanlığını alarak ilki başardı. AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde en fazla farkla kaybettiği Halfeti'de dün yapılan seçimleri ise açık ara farkla kazandı.

Eski Halfeti Kaymakamı ve belediye başkan vekili olan AK Parti adayı Şeref Albayrak, yüzde 54,92 oy alarak ikinci sırada olan HDP adayı Abdurrahman Çiftçi'ye yüzde 17,36'lık fark attı. Çiftçi'nin oyu ise yüzde 37,56 da kaldı.

AK Parti'nin Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy yüzde 51 oy alarak ikinci sırada olan HDP adayı Mahmut Çakmak'a yüzde 11,82'lik fark attı. Çakmak'ın oyu ise yüzde 39,18 oldu.

AK Parti'nin Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci ise yüzde 47,39 oy alarak ikinci sıradaki rakibi HDP adayı Hıdır Oktay'ı 0,95 farkla geçti. Oktay, yüzde 46,44 oyda kaldı.

Suruç'ta ise HDP adayı Hatice Çevik yüzde 59,36 oy alarak AK Partili ikinci sıradaki rakibi Mustafa Yüksel'e yüzde 24,67 fark attı. Yüksel'in oyu ise yüzde 34,69 oldu.

HDP, 2014'te söz konusu 4 ilçede Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) adaylarıyla desteklemişti. DBP adayları Halfeti'de yüzde 58,42, Bozova'da yüzde 48,82, Viranşehir'de 48,18, Suruç'ta ise 52,28 oy alarak belediye başkanlıklarını kazanmıştı.