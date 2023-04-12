AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'

AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı şarkı belli oldu.

Kuvayımilliye ruhuyla yazıldığı belirtilen 'Söyle' isimli şarkı, ilk kez aday tanım toplantısında seslendirildi.

Şarkı, asrın felaketine karşı, ümidin çağrısı ile başladı. Çocuklardan ve gençlerden oluşan dinamik koro eşliğinde seslendirildi.

ANA TEMA 'TÜRKİYE YÜZYILI'

Şarkıyla 'şahlanan Türkiye' imajı çizildi. Eserin sözleri yazılırken, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden ve ünlü şairlerin yapıtlarından ilham alındı.

Eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdiği bölüm de yer aldı.

Söz ve müziği AK Parti İstanbul 3. Bölgeden aday olan Yücel Arzen'e ait olan şarkıda Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.