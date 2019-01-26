15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçaklayan zanlı teslim oldu

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Fikret Yeni'yi, dün partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda bıçakla yaralayan M.A, teslim olmak için Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne gitti.

Burada gözaltına alınan zanlı, kente gelen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana'ya götürüldü.

Fikret Yeni, dün akşam saatlerinde, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı. Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yeni'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti. Polis ekipleri, şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

İşte MHP´nin seçim şarkısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Terör örgütü PKK'nın elebaşları birbirlerine düştü

Maduro ABD halkına seslendi: Bu darbeyi reddedin

Maduro ABD halkına seslendi: Bu darbeyi reddedin

Rusya'dan Türkiye'ye para aktı

Rusya'dan Türkiye'ye para aktı

Paşinyan'ın hamlesi Ermeni diasporasının tepkisini çekti

Paşinyan'ın hamlesi Ermeni diasporasının tepkisini çekti

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

'Trump'tan sonra dengeler değişti'

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım

Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev adım

Almanya Hükümetinden skandal Türkiye girişimi

Almanya Hükümetinden skandal Türkiye girişimi

'Türkiye ile Münbiç’i yeniden fethedeceğiz'

'Türkiye ile Münbiç’i yeniden fethedeceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

FETÖ´cü koca ´HDP´ye oy ver dedi', oy vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi

FETÖ´cü koca ´HDP´ye oy ver dedi', oy vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA