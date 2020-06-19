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Güncel

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop oldu

24 TV TBMM Muhabiri Nagehan Akbulut'un aktardığı habere göre AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop oldu

19 Haziran 2020 Cuma 13:21 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:35
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