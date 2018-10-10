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AK Parti'nin torba kanunu teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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