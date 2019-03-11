AK Parti'nin yeni reklamı #YükselenTürkiye Hashtag'i ile TT oldu
AK Parti, yeni reklamı 'Yükselen Türkiye'yi yayımladı. Televizyonda ve sosyal medyada paylaşılan reklam büyük ilgi gördü.
AK Parti'nin "El ele, gönül gönüle #YükselenTürkiye" mesajı ile resmi Twitter hesabından paylaştığı reklam sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. Twitter'dan paylaşılan reklam kısa sürede 'Trend topic' listesine girdi. Kullanıcılar AK Parti'nin #YükselenTürkiye Hashtag'i ile yaptığı paylaşıma yoğun ilgi gösterdi
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