AK Parti'nin yeni seçim sloganı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında AK Parti'nin yeni sloganı hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin seçim sloganı "Doğru adımlarla yola devam" şeklinde güncellendi.
Başkan Erdoğan, bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
2007 seçimlerinde AK Parti'nin kullandığı "Durmak yok, yola devam" sloganının güncellendiğini açıklayan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Durmak yok yola devam sloganımızı 'Doğru adımlarla yola devam' olarak güncelliyor ve Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyüşümüzü hızlandırıyoruz."