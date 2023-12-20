AK Parti, 31 Mart yerel seçim kampanya sürecinin çerçevesini belirledi. 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla başlatılan kampanyanın detaylarına ulaşıldı.

AK Parti'nin belediye başkan adayları 27 Aralık'tan itibaren açıklanmaya başlanacak. Aday tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı 15 Ocak 1994 tarihine ithafen 15 Ocak'ta yapılacak. Seçim beyannamesi de ilk kez bu tarihte açıklanacak.

Sabah'ın haberine göre, Kampanya süreci "Kabul, Kanaat, Karar" doğrultusunda üç aşamada yürütülecek. Kabul aşamasında yönetimi muhalefette olan yerlerde 2019 seçimlerinde söz verilen, ancak yapılmayan vaatler anlatılacak. Kanaat sürecinde, "gerçek belediyecilik" teması işlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinin tüm yurtta vatandaşlara sunulmasını istiyor. AK Parti teşkilatı yeni yılla birlikte seçim çalışmalarına hız verecek. 2019 seçimlerinin ardından muhalefetin algı belediyeciliğiyle vatandaşlara sunulmayan belediyecilik hizmetleri anlatılacak.

Kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere vatandaşın gönlüne girmek için vekillerden genel başkan yardımcılarına kadar topyekûn bir çalışma yürütülecek.

Bu arada AK Parti ve MHP'nin aday belirleme komisyonu önceki gün son toplantısını gerçekleştirdi. Listelere son şeklini vermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.