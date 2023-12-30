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AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu! Adaylar ne zaman açıklanacak?

31 Mart'taki yerel seçimler için geri sayım başlarken AK Parti sahaya 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla inecek. Bu arada seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve partinin adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 13:00 - Güncelleme:
AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu! Adaylar ne zaman açıklanacak?
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Yerel seçime hazırlık çalışmalarına hız veren AK Parti, kampanya sürecinde sahaya, "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla inecek.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim takvimi çerçevesinde temayül yoklamasını tamamlayan ve aday tespit çalışmalarına yoğunlaşan partide, kampanya çalışmalarına da hız verildi.

Bu kapsamda kampanya ekibinin başında yer alan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Ertan Aydın'ın, aday tanıtım programı ile propaganda döneminde kullanılacak kampanya araçlarına yönelik çalışması devam ediyor.

Kampanyasını, "Vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi" ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerine inşa eden parti, bu süreçte kullanılacak ana sloganı ise "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir." olarak belirledi.

Slogan, "İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir.", "Adana bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir.", "Ankara bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir.", "Çorum bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir.", "Sincan bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir." şeklinde AK Parti'nin seçime girdiği her büyükşehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulanacak.

- 7 VE 15 OCAK İSTİŞARE EDİLİYOR

Bu arada seçim takvimi çerçevesinde propaganda sürecinin başlatılması ve partinin adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri üzerinde duruluyor.

Buna göre, İstanbul başta olmak üzere bir grup büyükşehir belediye başkan adayının açıklanmasının planlandığı 7 Ocak ya da AK Parti'nin 28'i büyükşehir ve 46'sı büyükşehir statüsünde olmayan il olmak üzere toplam 74 adayının aynı anda açıklanmasının planlandığı 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımına ilişkin 7 Ocak takviminin işletilmesi durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı tarih olarak öne çıkan 15 Ocak takviminin işletilmesi durumunda ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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