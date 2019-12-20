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Güncel

AK Parti’ye 100 bin lira tazminat ödeyecek

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, katıldığı bir televizyon programındaki “Darbeyi AKP’nin kendisi yaptı” şeklindeki sözleri nedeniyle AK Parti’ye 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

20.12.2019  02:38 - Güncelleme: 20.12.2019  02:38

Manevi tazminata ilişkin dava Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya AK Parti’nin avukatı Burhanettin Sevencan ile Pekşen’in avukatı Koray Özyurt katıldı. Beyanı sorulan avukat Sevencan, dava konusu sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek kadar ağır ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti. 

REDDİNİ İSTEDİ 

“Müvekkilin sözlerinin dayanağını cevap dilekçemizde ve eklerinde belirtmiştik” diyen Özyurt, davanın reddini istedi. Hakim Mustafa Özdemir, davayı kabul ederek, Pekşen’in AK Parti tüzel kişiliğine 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı. AK Parti’nin avukatları, “Darbeyi AKP’nin kendisi yaptı” ifadesini kullandığı gerekçesiyle Pekşen’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. 

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