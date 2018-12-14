AK Parti'ye 32 bin adaylık başvurusu yapıldı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti'nin yerel seçime yönelik takvimi hakkında bilgi verdi.

Belediye başkan aday adaylarının müracatlarını aldıklarını, belediye ve il genel meclis üyelikleri için başvurların devam ettiğini bildiren Yavuz, "Belediye ve il genel meclis üyeliklerine ilişkin müracatın 3 Aralık'a kadar devam edeceğini ilan etmiştik. 3 Aralık'a geldiğimizde yeni bir kararla bunu bir süre daha devam ettirme kararı aldık. Şu anda belediye ve il genel meclis üyesi aday adaylığı müracatları devam ediyor." diye konuştu.

- "Başvurular 3 Ocak'a kadar sürecek"

Bir önceki yerel seçimde başvuruların 1 Ekim'de başladığını ve 1 Aralık'ta sona erdiğini ve iki ay sürdüğünü ifade eden Yavuz, "Bu sefer 3 Kasım'da başlattık. Kafamızda '3 Ocak'a kadar devam ettirebiliriz' diye bir fikir var. Yine iki ay sürmüş olur." bilgisini paylaştı.

Belediye başkan aday adaylığı başvuru sayısının 2014 yerel seçimlerinde 6 bin 501 olduğunu, bu yıl bu rakamın 7 bin 180'e ulaştığını hatırlatan Yavuz, bu seçimlerde diğer seçimlerden farklı olarak kadın, gençlik ve ana kademenin il, ilçe başkanlıkları ile mevcut belediye başkanlarının müracaatta bulunamadığının altını çizdi.

- 32 bin 147 başvuru

Kadın, gençlik ve ana kademenin il, ilçe başkanlıkları ile mevcut belediye başkanlarının müracatları alınmadığı halde başvuru sayısındaki artışa işaret eden Yavuz, partilerine beklediklerinden fazla teveccühün olduğunu söyledi.

Belediye ve il genel meclis üyelikleri için yapılan başvurularla bu sayıların daha da arttığını vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"2014'te belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için iki ayda 19 bin 74 kişi başvurmuştu. Bu seçim için daha 38. günde başvuru sayısı 32 bin 147'ye ulaştı Bu da geçen döneme oranla fazladan 13 bin 73 kişinin müracaat ettiğini gösteriyor. Rekor sayıda müracaat geliyor. Buradan AK Parti'ye teveccühün de önceki dönemlere oranla daha fazla arttığını anlıyorum. Bu sayının 3 bin 859'u kadın aday. Bir kısım partilerde müracaat edenlerin toplam sayısı bu kadar değildir. Genç adayların sayısı 609, engelli adayların sayısı ise 759. Müracaat edenler, AK Parti'nin seçenek şansını artırmış oluyor."

- "Geçersiz oyların önüne geçiyoruz"

Seçimlerde tek zarf ilkesinin, 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir yasa ile Türkiye'nin gündemine girdiğini anlatan Yavuz, bu ilkenin ilk kez 24 Haziran genel seçimlerinde uygulandığını anımsattı.

Yerel seçimlerde tek zarf ilkesinin uygulanacağına dikkati çeken Yavuz, "Geçen dönemlerde birden çok zarfa ayrı ayrı pusulalar konuyor, ayrı ayrı sandıklara atılıyordu. Bu sebeple de birçok oy geçersiz sayılabiliyordu. Atılması gereken sandıktan başka bir yere atılması, pusulanın konulması gereken zarftan başka bir zarfa konulması gibi sebeplerle birçok oy iptal ediliyordu. 2014 seçimlerinde birçok geçersiz oy var. Seçmene, aynı anda 4 pusula veriliyor. Seçmen, 4 pusulaya ilişkin oyunu kullanıyor, tek bir zarfa konuyor, sandığa atıyor." diye konuştu.

Büyükşehir belediyelerinde seçmene büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlığa ilişkin 4 pusula verileceğini aktaran Yavuz, büyükşehir olmayan illerde de 4 pusulanın olacağını, büyükşehirden farklı olarak seçmenin il genel meclis üyelikleri için oy kullanacağını dile getirdi.

Yavuz, "Başka pusulanın başka zarfa girmesinden dolayı ortaya çıkan oy geçersizliklerinin önüne geçiyoruz. Bu sefer, inşallah geçersiz oy oranının, tek zarf ilkesine dayalı olarak daha düşük olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Milletvekillerinin istifa etmesi gerekmiyor

Yavuz, belediye başkanlığına aday olan milletvekillerinin istifalarına ilişkin tartışmalarla da değinerek, şöyle devam etti:

"Kanuni düzenleme çok net ve açık. Milletvekillerinden herhangi birisinin, belediye başkanlığına ilişkin adaylığı söz konusu olursa milletvekilliğinden istifa ederek aday olması gerekmiyor. Diyelim ki seçilemedi, sorun yok, zaten istifa etmemişti. Diyelim ki seçildi, bu kişiye 15 günlük bir süre veriliyor. Bu 15 günlük süre içinde bir görevi tercih ediyor. Daha göreve başlamadan ya milletvekili olarak kalıyor ya da belediye başkanı seçilmişse belediye başkanlığını tercih ettiği için milletvekilliğinden istifa etmiş oluyor."

- "Kalan il belediye başkanlıklarına ilişkin çalışmalar yapıldı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetin aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanımız, bu çalışmalara bir hayli mesai harcadı. Sürecin başında, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemi çok yoğun acaba istediğimiz oranda mesai harcayabilecek mi?' diye tereddüdümüz vardı. Bu tereddüde mahal kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız uykusundan taviz vererek, gece yarılarına, sabahlara kadar mesaisini bu istikamette harcadı. Çok önemli bir aşamaya geldik. 74 il belediye başkan adayımızı açıkladık. Kalan il belediye başkanlıklarına ilişkin çalışmalar yapıldı. İlçelere ilişkin çalışmalarda da bir yere gelindi." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, belde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlediklerini açıkladı.