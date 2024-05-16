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AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreci en açık şekilde ve samimiyetle yürüteceğiz

AK Parti'ye yeni anayasa çalışmaları için ziyarette bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Süreci en açık şekilde ve samimiyetle yürüteceğiz' dedi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreci en açık şekilde ve samimiyetle yürüteceğiz
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

* Türkiye'nin dört bir yanında bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz.

* Anayasa yapmak gibi oldukça zor bir sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için diyalog zemininin sağlam bir şekilde kurulması lazım. TBMM anayasa yapma yetkisine sahiptir. Başka yetkili kurum yoktur.

* Sadece meclis çatısı altında değil, Türkiye'nin dört bir tarafında bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

* Her türlü çalışmaya en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade ettik. 82 Anayasası'ndan kurtulmalıyız.

* Her türlü çalışmaya en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade ettik

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