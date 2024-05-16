AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreci en açık şekilde ve samimiyetle yürüteceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;* Türkiye'nin dört bir yanında bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz.* Anayasa yapmak gibi oldukça zor bir sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için diyalog zemininin sağlam bir şekilde kurulması lazım. TBMM anayasa yapma yetkisine sahiptir. Başka yetkili kurum yoktur.* Sadece meclis çatısı altında değil, Türkiye'nin dört bir tarafında bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz.
* Her türlü çalışmaya en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade ettik. 82 Anayasası'ndan kurtulmalıyız.
* Her türlü çalışmaya en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade ettik