AK Pati Antalya İl Teşkilatları, 'Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimi' programında buluştu

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, il ve 19 ilçe yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe gençlik ile kadın kolları yöneticileri ile birlikte çok sayıda teşkilat mensubu katılım gösterdi.

ANTALYA TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN YILDIZI

Eğitim programı sonunda değerlendirmede bulunan Recep Akdağ "AK Parti AR-GE Başkanlığımızın 81 ilimizde başlattığı “Yerel Seçimler Yolunda Teşkilat Eğitimleri” kapsamında Antalya teşkilatlarımız ile bir araya geldik. Önümüzdeki yerel seçimlerin üç ana başlığı olan Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile teşkilatlarımızın ve adaylarımızın seçim kampanyamızda izleyeceği yol hakkında tecrübelerimizi paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin yükselen yıldızı olan Antalya partimiz için son derece önemli bir yere sahiptir. Antalya’nın bu yükselişinde çalışmalarıyla önemli bir yere sahip olan Antalya teşkilatlarımızı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yerel seçimlerde son derece inançlı ve azimli gördüğüm teşkilatlarımız gereken gayreti göstererek yine önemli başarılar elde edecektir.

CUMHUR İTTİFAKINDA KIZIL ELMA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ KAZANMAK

Antalya’da AK Parti Teşkilatlarının günden güne büyüyerek yoluna devam ettiğini belirten İl Başkanı Taş ise eğitim programına ilişkin şunları söyledi “ Antalya’da 350 bin üye sayısı ile en büyük sivil toplum kuruluşu durumundayız. 2002 Yılında %21 oy oranıyla başladığımız siyasi serüvenimiz şu anda Antalya’nın birinci partisi, Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesine sahip olarak güçlü bir şekilde devam etmektedir. Önümüzdeki yerel seçimlere AK Parti Antalya teşkilatları olarak yine son derece azimli, inançlı ve gayret ile hep birlikte hazırlanmaktayız. MHP ile birlikte yer aldığımız Cumhur İttifakı’nın Antalya’daki nihai hedefi kızıl elmamız olan Büyükşehir Belediyesini kazanmaktır. Bu kapsamda teşkilat içi eğitime büyük önem veren partimizin yeni bir eğitim programında önemli bir isimle birlikte olduk . Genel Merkez AR-GE başkanlığımızın 81 ilimizde gerçekleştirdiği teşkilat içi eğitim programları kapsamında ülkemiz ve partimiz için çok önemli bir değer olan önceki dönem sağlık bakanımız Sayın Recep Akdağ ile bir araya geldik. Seçim stratejisi ve saha çalışmalarımız ile ilgili son derece verimli ve kapsamlı bir eğitim aldık. Partimizde uzun yıllar hizmet etmiş, ülkemizin sağlık alanında önemli bir aşama kaydetmesinde büyük bir yeri olan bakanımıza paylaştığı önemli tecrübeleri ve vermiş olduğu eğitimden dolayı Antalya teşkilatları adına teşekkür ederim.