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Bakan Hulusi Akar: 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada '76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir' dedi.

AA03.02.2020  19:06 - Güncelleme: 03.02.2020  19:13

   Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rejimin İdlib'deki alçak saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.  

  Bakan Akar yaptığı açıklamada "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir. Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

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