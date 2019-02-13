Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu.
Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya gelen Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü.
Görüşmede, ittifakla ilgili konuların ele alındığı öğrenildi.
Akar, daha sonra Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ele alındığı ilk oturuma katıldı.
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