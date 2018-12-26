MHP lideri Bahçeli: Akar Paşa'ya Kuran, bayrak ve silah hediye ettim

Ankara'da basın mensupları ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar ile CHP'li Özgür Özel arasındaki tartışmaya da değinen Bahçeli, "Bu olay Türkiye'yi çok üzmüştür. CHP'nin grup başkan vekili olan şahsiyet o çirkin üslubu aşağılayıcı tavırları ne CHP'ye ne de Türkiye'ye bir fayda sağlar. Bundan en büyük zararı da o şahıs görür.'' dedi.

VERDİĞİ HEDİYEYİ İLK KEZ AÇIKLADI

16 Ağustos 2015'te Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olduğunu hatırlatan Bahçeli, ''MHP olarak 3 yılda bir görev değişikliği sebebiyle Genelkurmay Başkanları'nı tebrik ziyaretine gider ve başarılar dileriz.'' dedi.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Ancak 2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret etim orada diğer Genelkurmay Başkanlarında olmayan yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim.

Orada sayın Hulusi Akar Paşa'ya Kuran-ı Kerim Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar'a verildi? Geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim.

Burada Kuran bayrak ve silah hediyenin unsurları o günden sonraki gelişmeleri dikkati alınca bunu verdiğime çok memnuniyet duyuyorum. Hulusi Akar paşa Kuran'a bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirseydi bugün burada olmazdık. CHP, siyaseten söylüyorum, çeki düzen vermelerinde fayda var. TBMM'de o hırçın, ne dediğini tekrarlayamayacak kadar cahilce konuşmalar CHP'ye bir şey kazandırmaz. Kazanan Hulusi Akar Paşa olmuştur. Kutluyorum kendisini.