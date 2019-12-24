Akar uzmanlara özel sosyal tesisi açtı

24.12.2019 03:01 - Güncelleme: 24.12.2019 03:01

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Uzman Erbaş Askeri Gazinosu’nu törenle açtı. Akar, İzmir Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın birleştiği noktada yer alan Kızılay’daki 66 oda ve 169 yatak kapasiteli tesiste incelemelerde bulundu. Tesisin açılışını, uzman çavuşlarla kurdele keserek yapan Akar ve komutanlar, daha sonra tesisin kafeteryasında uzman çavuşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Uzman çavuşlar tesise yönelik beğenilerini dile getirerek teşekkür etti.