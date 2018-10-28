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Milli Savunma Bakanı Akar: Bölgemizde hiçbir oldubittiye müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Bölgemizde 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgemizde 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ülkemiz, insani değerlere olan bağlılığı ve güçlü demokrasisi ile mazlum ve mağdur milletlerin umudu olmayı günümüzde de atalarına yaraşır şekilde sürdürmektedir." dedi.
 

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