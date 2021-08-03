İSTANBUL 36°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2021 Salı / 24 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3561
  • EURO
    9,9261
  • ALTIN
    486.183
  • BIST100
    1399.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akaryakıt bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişiler yetkilendirilecek
Güncel

Akaryakıt bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişiler yetkilendirilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin yetkilendirilmesi hakkında kararı kabul etti.

AA3 Ağustos 2021 Salı 09:16 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 09:20
ABONE OL

Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için başvuruda bulunan tüzel kişilerin EPDK tarafından yetkilendirilmesi ile yetkilendirilmiş kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede bayi denetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemi EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurulacak.

Söz konusu karar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 7'nci maddesi dayanak alınarak hazırlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.