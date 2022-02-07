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Akaryakıt kaçakçılarına polis engeli

Denizli'de akaryakıt kaçakçılığı yapan şüpheli ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracından 3 adet plastik tank içerisinde 3 bin litre karışımlı kaçak yakıt ele geçirildi.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 17:45
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Denizli genelinde "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla, yasal olmayan yollardan toplanan madeni yağ ve atık yağları, çeşitli kimyasal maddeler ile karıştırarak damıtma işlemlerinden geçirerek kaçak akaryakıta dönüştürmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda, 3 adet plastik tank içerisinde 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

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