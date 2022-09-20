Akaryakıt Özel Ekibi kaçakçılara göz açtırmıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ekip tarafından akaryakıt ve buna bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle Bakanlık koordinesinde akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığını ve buna bağlı kamu zararını önlemek, haksız rekabetin önüne geçerek yasalara uygun çalışan işletmelerin haklarını korumak amacıyla, Bakanlık ekiplerince, 13 akaryakıt dağıtım şirketi ve bunlarla bağlantılı çok sayıda bayinin usulsüzlükleri ortaya konuldu. İlgili kurumlar nezdinde detaylı olarak araştırılan bu şirket ve bayilerin mükellefiyetleri sonlandırıldı, lisansları iptal edildi.

Giderlerini olduğundan daha yüksek göstererek devlete ödenmesi gereken vergilerini düşürmek isteyen mükelleflere fatura temininde artış gözlenmesi üzerine buna yönelik faaliyet yürüten bayiler Özel Ekip tarafından mercek altına alındı.

Çalışmalar neticesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı 39 bayinin sahte fatura düzenledikleri, hiçbir gerçek faaliyeti olmadıkları halde piyasaya 5 ayda toplam 2,6 milyar lira tutarında sahte fatura sürdükleri tespit edildi.

Bu usulsüzlüklere yönelik ilgili kurumlara hemen bilgi verildi. Anılan kurumlarca 39 bayi hakkında Vergi Usul Kanunu'nu uyarınca mükellefiyetlerinin sonlandırılıp EPDK lisanslarının iptal edilmesi ve firmaların vergi incelemelerine sevk edilmelerine yönelik çalışma başlatıldı.

5 ayda 39 bayi tarafından piyasaya sürülen sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 milyar lira kamu zararına neden olduğu saptandı.

Söz konusu kamu zararının tazmini ve ilgililere gerekli cezaların uygulanması için bayilerden sahte fatura kullanan mükellefler hakkında da vergi incelemesi başlatılacak.

Sahte belge düzenleyerek kamunun zarara uğratılmasına sebep olan mükelleflere yönelik çalışmalar devam ederken, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nce akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.



