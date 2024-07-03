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Akaryakıt yüklü iki tanker çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada yangın çıktı, sürücülerden biri hayatını kaybetti.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Akaryakıt yüklü iki tanker çarpıştı: 1 ölü
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Ömer Bağtur idaresindeki 34 TK 6570 plakalı tanker, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 51. kilometresinde İ.T. yönetimindeki 33 AKD 046 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada tanker sürücülerinden Ömer Bağtur olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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