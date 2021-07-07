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Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan kesinti hakkında açıklama

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurdu.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45
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Bankadan yapılan açıklamada, "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

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