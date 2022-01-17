Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu kendisini CHP'nin başına getirenlere diyet ödüyor

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:22

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Star yazarı Esra Elönü'nün siyaset ve hayata dair sorularını cevapladı.

İşte Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

HDP VE CHP'NİN ORTAK YAKLAŞIMLARINA ŞAHİT OLUYORUZ... FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI BİZZAT CHP'DİR

Kılıçdaroğlu, kendisini CHP'nin başına getirenlere diyet ödüyor. Kendilerine Biden tarafından verilen talimatı yerine getirmeye çalışıyor. Biden Türkiye artık fazla oluyor, Erdoğan sözde Kürdistan adı altında Nil'den Fırat'a büyük İsrail ve Ermenistan projesini tamamlamalarına engel oluyor. Dolayısıyla Erdoğan'ı indirmeliyiz, bunu seçimle yapabiliriz demişti. Sayın Biden 15 Temmuz 2016'da ABD başkan yardımcısıydı. FETÖ'nün bu konuda nasıl bir rol oynadığını kendisi çok iyi bilir. CHP Büyükelçilerden medet umarak bu noktaya geldi. HDP bu ittifakın tam merkezinde, içindedir. Seçimlerde CHP'nin gösterdiği adaya oy vermek suretiyle içinde yer aldıklarını net bir şekilde ortaya koydular. CHP ve HDP'nin birlikte yaklaşımlarına şahit olmuştuk. FETÖ'nün siyasi ayağı şu an bizzat CHP'dir. CHP, FETÖ'yle birlikte hareket ediyor.

17 Aralık-25 Aralık 2013 Fetö emniyet ve yargı darbe girişimini hatırlıyoruz. Bu çerçevede dönemin başbakanı diyerek hazırlanarak mevcut başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmişler de yargı darbesini gerçekleştirmişler gibi önceden hazırlıklarını yaptıklarını hatırlıyoruz. Uydurma ve montajlarla ortaya koymuş olduğu ses kasetleri, kendilerince uydurdukları suçlamalar çerçevesinde 15 Temmuz 2016'da fiili olarak denedikleri kalkışmayı, 2013'de emniyet ve yargı darbesi olarak denediler. Ancak bunu başaramadılar. Bu bir milattır. Türkiye'den Fetö'yü temizleyen AKP'dir. Lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. İster Fetö İster PKK-PYD-YPK ister DAEŞ olsun hiçbir ayrım gözetmeden bütün terör örgütleriyle mücadele eden parti AKP'dir. Bu konudaki suçlamalar yalan siyasetinin yansımasıdır.

EYT'LİLERE MÜJDE BU YIL!

EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.

EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugünde geçerliliği devam ediyor.

Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.

EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.

İDEALİMİZ BÜYÜK - GÜÇLÜ TÜRKİYE

Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli bir küresel düzenin bütün insanlığa hediye edilmesi ufku var.

Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli bir küresel düzenin bütün insanlığa hediye edilmesi ufku var. Bütün insanlar; can, mal, ırz, namus, nesil, akıl, din ve vicdan hürriyetine doğuştan sahiptir.

Anketlerde, Cumhur İttifakı'nın 2023'te gümbür gümbür geleceği net bir şekilde görülüyor.

HDP bu ittifakın tam merkezinde. İBB seçimlerinde aday göstermeyerek, CHP'nin gösterdiği adaya oy vermek suretiyle bu ittifakın içinde yer aldıklarını net bir şekilde gösterdiler.

Anketlerde, Cumhur İttifakı'nın 2023'te gümbür gümbür geleceği net bir şekilde görülüyor.