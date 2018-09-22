Akçakale Belediye Başkanına saldırıya ilişkin 11 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araca yönelik saldırıya ilişkin yakalanan 11 kişi tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip oradan ayrıldığı sırada Ayhan'ın aracına silahlı saldırıda bulunan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Güneren Mahalle Muhtarı Halit A'nın da bulunduğu 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

19 Eylül Çarşamba günü, Ayhan ile beraberindekiler, belediyenin yaptığı çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracının önünü bir grup araçlarla kesen ve araçlardan inen kişiler, Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırmıştı. Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırılarak zarar görmesi önlenmişti. Olayın ardından 11 kişi gözaltına alınmıştı.