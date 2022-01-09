Akçakale sınır hattında şehit olan Alyakut ve Er son yolculuğuna uğurlandı

AA 9 Ocak 2022 Pazar 16:57 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 17:06

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (32) naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla, Kahramanmaraş'a buradan da helallik alınmak üzere Büyüknacar Mahallesi Kadı Obası'ndaki baba ocağına getirildi.

Burada, baba İsmail ve anne Havva Alyakut ile şehidin eşi Gülsüm Alyakut, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Ulu Cami'deki tören alanına getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin eşi Gülsüm Alyakut, burada tabuta sarılarak, "Kurban olurum ben senin tabutunu mu görecektim. Seni kalbime sığdıramadım seni buraya nasıl sığdırdılar." diye gözyaşı döktü.

Cenaze namazını kıldırmak üzere tabutun başına gelen şehidin kardeşi Musa Alyakut da insanların hayatları boyunca isimlerinin önüne unvan koyabilmek için maddi manevi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Alyakut, kardeşi şehit olduğundan bu yana başta TSK mensupları olmak üzere yetkililerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki hiç çaba sarf etmeden, gayret etmeden babama şehit babası, anama şehit anası, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit abisi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin." dedi.

Şehidin cenazesi, kardeşi Musa Alyakut'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, baba İsmail Alyakut ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

ŞEHİT ULUPINAR MERSİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın (22) naaşı ise Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından hava yoluyla Adana'ya, buradan da kara yoluyla cenaze töreninin düzenlendiği Gülnar Hükümet Konağı'nın bahçesine getirildi.

Cenaze namazı öncesinde Ulupınar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için Gülnar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte okuduğu şiir, ses sisteminden dinletildi.

Ulupınar'ın şehitliğe vurgu yaptığı şiirinin okunması sırasında şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar ve kardeşleri ile katılımcılar gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ayvalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedildi.