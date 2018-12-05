Akçakale'de, DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Akçakale kırsalında Suriye uyruklu H.F.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu itiraf eden H.F.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.