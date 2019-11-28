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Akçakale'de terör saldırısı: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akçakale'deki bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada, dün Akçakale'de bir hudut karakoluna havan saldırısı yapıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtalarıyla derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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