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Güncel

Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu görevden uzaklaştırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan müftü Şaban Soytekinoğlu, tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 22:44 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:44
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Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Soytekinoğlu'nun, hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Karasu Kabakoz İsmail Sadi Camisi'nde cuma namazı öncesinde vaaz veren Akçakoca İlçe Müftüsü Soytekinoğlu'nun sarf ettiği sözlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma başlatılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Soytekinoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan da soruşturma açılmıştı.

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