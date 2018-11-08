Akdamar Adası tatlı suya kavuştu

Van'ın en önemli turizm değerleri arasında yer alan Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Anıt Müzesi'nin (Kilisesi) tatlı su ihtiyacının karşılanması için Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandı.

Doğasıyla da dikkati çeken adanın her mevsim yeşil kalması, canlıların yaşamını sürdürmesi ve gelen ziyaretçilerin su ihtiyacının karşılanması için Artos Dağı eteklerindeki Pınarbaşı su kaynağına su deposu inşa edildi.

Ardından su kaynağından getirilen borular beton bariyerlerle Van Gölü zeminine indirildi.

Boru döşeme işlemlerinin tamamlanmasıyla adaya ulaştırılan su, beş farklı noktada kurulan çeşmelerden akıtıldı.

VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yaklaşık 3,5 ay sürdüğünü söyledi.

Ada için suyun altından 4 kilometrelik borular döşediklerini anlatan Çayırlı, şöyle konuştu:

"Boruları 2 metrelik aralıklarla, 80 kilogramlık beton bloklarla suya batırdık. Tamamen 'Kıbrıs modeli' gibi bir yöntem tercih ettik. Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Projenin hayata geçirilmesiyle adadaki canlı yaşamı, badem ağaçlarını susuzluktan kurtardık. Suyla beraber adamız turizme daha çok hizmet edecek. Ada bundan sonra her mevsim yeşil kalacak."