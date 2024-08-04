AKDEM, CHP'nin ideolojik egolarına kurban gitti! Başkan sözünde durmadı

İstanbul'da Beykoz Belediyesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP yönetimine geçti. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, AK Partili Murat Aydın döneminde hizmete giren Aile Kadın Destekleme ve Engelli Eğitim Merkezi (AKDEM) ile Beykoz Sanat Merkezi'ni (BEYSEM) kapattı.

Merkezlerde görevli eğitimcilerin de sözleşmeleri yenilenmeyerek işlerine son verildi. Otizimli, Down Sendromlu ve bedensel engelli yüzlerce engellinin dil terapisi, atlı terapi, duyu bütünleme, el sanatları gibi birçok alanda eğitim aldığı merkezlere kilit vurulması aileleri isyan ettirdi.

BAŞKAN SÖZÜNDE DURMADI

Tepkiler üzerine Beykoz Belediyesi, sosyal medyada açıklama yaptı; AKDEM'in zorunlu bakım, onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmet veremediğini bildirdi. Aynı açıklamada "1 Ağustos'ta çalışmaların tamamlanıp liyakatli eski personelimize eklenecek uzman yeni kadrolarla engelli bireyler ile ailelerine ücretsiz hizmetimiz devam edecektir" denildi. Ancak ilan edilen tarihinin üzerinden 3 gün geçti; AKDEM ne hizmete girdi ne de tadilat yapıldı. Hiçbir eğitimciyle de sözleşme yenilenmedi.



MUHATAP BİLE YOK



Engelli oğlu AKDEM'de eğitim gören Reşat Yılmaz, konuya ilişkin belediyeden hiçbir yanıt alamadıklarını belirtti. Yılmaz, "Başkanla görüşmek istedik, görüştürmediler. Kapattıklarında bize 1 Ağustos'ta açacağız demişlerdi. Ancak ne merkez açıldı ne de ne zaman açılacağını öğreneceğimiz bir yetkili yok. Çocuklarımızın eğitim fırsatını ellerinden aldılar" dedi.



YAPTIKLARI TEK ŞEY TABELA DEĞİŞİKLİĞİ



AKDEM'i ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gaye Zayıf, içeriye alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Zayıf, "Engelli ailelerin sürekli araması ve belediye başkanızımın '1 Ağustos'ta açılacak' açıklamasına istinaden AKDEM'i ziyaret ettim. Ancak ne yazık ki meclis üyesi olmama rağmen içeri alınmadım. Kapı açık olduğu için gördüğüm kadarıyla içeride hiçbir değişiklik yoktu" dedi. Gaye Zayıf, tek değişikliğin ise AKDEM tabelasının yerine asılan "Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi" yazısı olduğunu belirtti.

