İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2644
  • EURO
    34,836
  • ALTIN
    2424.54
  • BIST100
    10096.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKDENİZ-PA ödülünü Bakan Özhaseki teslim alacak
Güncel

AKDENİZ-PA ödülünü Bakan Özhaseki teslim alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) ödülünü alacak.

AA14 Mayıs 2024 Salı 10:23 - Güncelleme:
AKDENİZ-PA ödülünü Bakan Özhaseki teslim alacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA ödülüne değer görüldü.

Portekiz'in Braga şehrinde yarın gerçekleştirilecek özel törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Bakan Özhaseki katılacak.

Ödülü alacak Özhaseki, Forum Braga Konferans Salonu'ndaki törende, Sıfır Atık başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.