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Akdeniz Parlamenter Asamblesinden AFAD, HAYDİ ve Sıfır Atık Projesi'ne ödül

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin, HAYDİ mobil uygulamasının ve AFAD'ın ödüle layık görüldüğünü, ödüllerin Asamble'nin 18. Genel Kurulunda takdim edileceğini bildirdi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Akdeniz Parlamenter Asamblesinden AFAD, HAYDİ ve Sıfır Atık Projesi'ne ödül
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Uslu başkanlığındaki AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti milletvekillerinden oluşan heyet, Portekiz'in Braga şehrindeki Akdeniz Parlamenter Asamblesi 18. Genel Kuruluna katılıyor.

Uslu, yaptığı açıklamada, toplantının gündeminin güvenlik, yapay zeka, göç, insan ticaretiyle mücadele ve çevresel işbirliği ile Gazze'deki katliam olduğunu bildirdi.

Gazze'de sivillerin ölümcül silahlarla ve açlıkla katledildiğini belirten Uslu, İsrail'i ve bu ülkeye destek verenleri kınadıklarını dile getirdi.

Filistin halkının haklarının verilmesi, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin tanınması konusunda uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ettiklerini vurgulayan Uslu,"Gazze'nin hesabı sorulmalıdır, katiller hesap vermelidir. Bu konuda milletimizin ve ülkemizin görüşlerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını 32 ülkeden gelen yaklaşık 110 milletvekilinden oluşan Akdeniz Parlamenter Asamblesi ile paylaşacağız." dedi.

Asamble tarafından farklı yıllar için ödüle layık görülen ülkelerin ve projelerin bulunduğunu aktaran Uslu, şöyle devam etti:

"Aday gösterdiğimiz Türkiye'nin farklı çalışmaları Akdeniz Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu tarafından ödüle layık görüldü, gururluyuz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık Projesi'nin ödülü Genel Kurul'da takdim edilecek. 2023 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünün 'HAYDİ' mobil ihbar uygulaması ödül almaya hak kazanmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise doğal veya insan kaynaklı felaketler sırasında insani yardımın harekete geçirilmesi ve ulaştırılması için çaba gösteren kişi ve kuruluşların ödüllendirileceği duyurulmuştu. Asamble 2024 yılında da insani yardım alanında AFAD Başkanlığımızı ödüle layık gördü."

Genel Kurul kapsamında Türkiye'nin ödüllerinin takdim edileceğini bildiren Uslu, törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılacağını ifade etti.

  • Akdeniz Parlamenter Asamblesi
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