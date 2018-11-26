Akdeniz’de 2. sondaj

Antalya açıklarında Fatih'in açtığı kuyunun ardından ikinci sondaj Mersin'de başlıyor. Erdemli kıyılarına 40 kilometre uzaklıkta kurulan platform, petrol-doğalgaz bulmak için bugün sığ deniz sondajı yapacak. Tamamı Türk mühendislerce tasarlanan sondaj platformlarından bir tanesi de yolda.

Milli enerji ve maden politikaları kapsamında daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji hamlelerine bir yenisi daha ekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın denizlerde başlattığı hidrokarbon arama faaliyetleri hızla sürerken, Türkiye'nin varlığını Akdeniz'de ispat ettiği Fatih sondaj gemisinin ardından şimdi de Mersin'in 40 kilometre açıklarında iki kuyuda sığ deniz sondaj faaliyetine başlanacak.

Türkiye Petrolleri'nin (TP) Doğu Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde, bünyesindeki Türk mühendisler tarafından tasarlanmış iki adet sığ deniz arama kuyusu kazılacak.

PLATFORM TAMAMLANDI

Denizlerdeki zenginlikleri ülkeye kazandırmak amacıyla ortaya koyulan stratejinin ilk ayağı olarak Fatih sondaj gemisiyle Alanya-1 derin deniz kuyusunda başlayan çalışmalar son hızıyla devam ederken, Mersin'in 40 km açıklarında Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda sığ denizde kazılacak iki kuyunun sondajında da uluslararası tecrübeye sahip firmalarla çalışılıyor. Kuzey Erdemli-1 kuyusundaki sondaj faaliyetlerinin yaklaşık 60 gün sürmesi bekleniyor. Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında ciddi bir hamle başlattıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Mersin'de sığ denizde sondajın başlayacağı müjdesini verdi. "Her şey hazır" diyen Dönmez, "Orada da aramalarımıza devam edeceğiz. Karada arama sayılarını artırdık. Karada, denizde ne varsa bulacağız" ifadelerini kullandı.

6 BİN METRE DERİNE...

Fatih gemisinin 5 aylık iş programı olduğunu dile getiren Dönmez, "Önümüzdeki 3-4 ayda oradaki sondajı bitireceğiz. Deniz seviyesinden 5 bin 500-6 bin metre kadar aşağı inmiş olacağız. Çünkü derin deniz orası. 2 bin 500 metre deniz derinliği, sonra 3 bin metre de karada iniyoruz" dedi. Fatih'in üstün teknolojisine dikkat çeken Dönmez, dünyada benzer özelliklere sahip sadece 5-6 geminin bulunduğunu, birinin de Türkiye'deki Fatih gemisi olduğunu söyledi.

İKİNCİ GEMİ KARADENİZ'E

Dönmez, "Şimdi onun kardeşi geliyor. Aralık ayı içerisinde sularımıza girmiş olacak. Fatih'le aynı teknik özelliklere sahip. Bu gemi de ortalama yılda 2 kez sondaj yapabiliyor. Bizim Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarımız 7-8 yıldır devam ediyordu. O çalışmaları analiz edip hangi alanda daha fazla hidrokarbon rezervi çıkabilir buna bakılacak. Bu bir mühendislik çalışması. Çok fazla detayı incelemek gerekiyor" açıklaması yaptı. İkinci sondaj gemisi için de iş programı yapıldığını dile getiren Dönmez, sismik çalışmalarda erken havlu atmayacaklarını belirterek, "İkinci gemiyle sondajlarımıza büyük ihtimalle Karadeniz'de devam edeceğiz" diye konuştu.

(Yeni Şafak)