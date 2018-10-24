Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.52'de, Antalya'nın Kumluca ilçesinin 124 kilometre açığında, 38.6 kilometre derinlikte kaydedildi.