Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 46.69 kilometre açığında saat 13.30'da kaydedildi. 3.4 büyüklüğündeki depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
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