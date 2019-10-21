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Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • DHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem  Antalya'nın Kaş ilçesinin 46.69 kilometre açığında saat 13.30'da kaydedildi. 3.4 büyüklüğündeki depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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