10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 118 kilometre açığında saat 09.36'da olan deprem, 25.8 kilometre derinlikte kaydedildi. 
 

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasına operasyon

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

Unutkanlığı pahalıya patladı! 1 yıldır arıyor

Unutkanlığı pahalıya patladı! 1 yıldır arıyor

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

Emekliye 344 lira aile yardımı

Emekliye 344 lira aile yardımı

Vahşet! Ellerini ve ayaklarını kesip yakmışlar...

Vahşet! Ellerini ve ayaklarını kesip yakmışlar...

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Sınırda çatışma: 4 askerimiz şehit oldu

Sınırda çatışma: 4 askerimiz şehit oldu
 

POPÜLER HABERLER

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

Cipin çaya devrilme anı güvenlik kamerasında

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Anadolu'nun DNA şifresini çözecekler

Anadolu'nun DNA şifresini çözecekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA