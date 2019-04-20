Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 118 kilometre açığında saat 09.36'da olan deprem, 25.8 kilometre derinlikte kaydedildi.
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